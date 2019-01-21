Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
21.01.2019, 16:26

В Турции зарегистрировали 165-летнего избирателя

Реджеп Тайип Эрдоган (фото - EPA)

Турецкие оппозиционные партии заявляют о манипуляциях накануне местных выборов

Реклама
Реклама

Накануне местных выборов в Турции в списках появилось большое количество новых избирателей старше 100 лет, один из них - Айсе Акичи, который родился в 1854 году. Об этом сообщает BBC со ссылкой на турецкую оппозицию.

Республиканская народная партия (CHP) говорит, что зарегистрировано в общей сложности более 6 тысяч избирателей старше 100 лет, многие из которых старше, чем официально признанный старейший житель Турции, которому сейчас 116-ть.

Реклама

Оппозиционные партии также указывают множество примеров, когда по одному адресу зарегистрировано подозрительно большое количество людей. Например, в одной квартире зарегистрировано 1000 избирателей.

Кроме того, есть регистрации избирателей в пустых зданиях или в зданиях, которые еще строятся. А в Стамбуле избиратель зарегистрирован на пятом этаже четырехэтажного здания.

Оппозиционные партии обратились в избирательную комиссию страны с просьбой расследовать эти странные случаи.

Оппозиция утверждает, что необычные списки избирателей в основном зафиксированы в областях, где Партия справедливости и развития Реджепа Тайипа Эрдогана проиграла на предыдущих выборах.

Местные выборы в Турции пройдут в марте.

Читайте также: Турецкий школьник сломал нацсистему, чтобы поменять свои оценки

Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы, курьез, реджеп тайип эрдоган, манипуляции
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 