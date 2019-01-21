В Турции зарегистрировали 165-летнего избирателя

Реджеп Тайип Эрдоган (фото - EPA)

Накануне местных выборов в Турции в списках появилось большое количество новых избирателей старше 100 лет, один из них - Айсе Акичи, который родился в 1854 году. Об этом сообщает BBC со ссылкой на турецкую оппозицию.

Республиканская народная партия (CHP) говорит, что зарегистрировано в общей сложности более 6 тысяч избирателей старше 100 лет, многие из которых старше, чем официально признанный старейший житель Турции, которому сейчас 116-ть.

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Оппозиционные партии также указывают множество примеров, когда по одному адресу зарегистрировано подозрительно большое количество людей. Например, в одной квартире зарегистрировано 1000 избирателей.

Кроме того, есть регистрации избирателей в пустых зданиях или в зданиях, которые еще строятся. А в Стамбуле избиратель зарегистрирован на пятом этаже четырехэтажного здания.

Оппозиционные партии обратились в избирательную комиссию страны с просьбой расследовать эти странные случаи.

Оппозиция утверждает, что необычные списки избирателей в основном зафиксированы в областях, где Партия справедливости и развития Реджепа Тайипа Эрдогана проиграла на предыдущих выборах.

Местные выборы в Турции пройдут в марте.

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