В Турции застрелили бизнесмена из китайской провинции

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В Стамбуле застрелили бизнесмена из китайской провинции Синьцзян Аеркена Саймаити. Его имя фигурировало в расследовании о незаконном выводе около $700 млн. Об этом сообщает Радио Свобода.

По данным турецких СМИ, Саймаити застрелен неизвестным в ресторане в районе Фатих.

В мае кыргызская служба Радио Свобода получила документы, подтверждающие, что по крайней мере $250 млн были вывезены из Кыргызстана за границу через банковские счета Саймаити и компании страны.

После расследования Кыргызская служба по борьбе с экономическими преступлениями подтвердила, что Саймаити, этнический Уйгур с Синьцзяна, находится в розыске. По данным следствия, Саймаити, его жена и компания "Абдираз" вывели из Кыргызстана за границу более $646 млн через 11 банковских счетов.

"Саймаити и его жена могли быть связаны с фондом, имеет связь с семьей кыргызского депутата Искендера Матраимова", - отмечается в сообщении. Парламентарий отвергает обвинения.