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В Турции застрелили бизнесмена из китайской провинции

В Турции застрелили бизнесмена из китайской провинции - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
11.11.2019, 13:13

Инцидент произошел в одном из ресторанов Стамбула

В Стамбуле застрелили бизнесмена из китайской провинции Синьцзян Аеркена Саймаити. Его имя фигурировало в расследовании о незаконном выводе около $700 млн. Об этом сообщает Радио Свобода.

По данным турецких СМИ, Саймаити застрелен неизвестным в ресторане в районе Фатих.

В мае кыргызская служба Радио Свобода получила документы, подтверждающие, что по крайней мере $250 млн были вывезены из Кыргызстана за границу через банковские счета Саймаити и компании страны.

После расследования Кыргызская служба по борьбе с экономическими преступлениями подтвердила, что Саймаити, этнический Уйгур с Синьцзяна, находится в розыске. По данным следствия, Саймаити, его жена и компания "Абдираз" вывели из Кыргызстана за границу более $646 млн через 11 банковских счетов.

"Саймаити и его жена могли быть связаны с фондом, имеет связь с семьей кыргызского депутата Искендера Матраимова", - отмечается в сообщении. Парламентарий отвергает обвинения.

  • 8 января в Болгарии застрелили известного бизнесмена Петра Христова, которому принадлежала одна из крупнейших компаний-производителей молочных продуктов Лактима.
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Турция застрелили Аеркен Саймаити
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