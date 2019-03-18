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18.03.2019, 21:37

В Уганде 160 человек отравились гуманитаркой ООН, двое умерли

В Уганде 160 человек отравились гуманитаркой ООН, двое умерли - Фото
ООН

Образцы пищи были отправлены в государственные лаборатории на экспертизу

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В Уганде по меньшей мере 2 человека скончались и еще 160 госпитализированы в больницы после употребления зерновых, распространяемых Всемирной продовольственной программой ООН. Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на местных чиновников.

Угандийский Красный Крест подтвердил информацию и посоветовал матерям, которые потребляли указанную пищу, немедленно прекратить грудное вскармливание своих детей.

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Районный санитарный врач сообщил агентству, что у заболевших после еды была сильная рвота, а также слабость.

Он отметил, что больше всего от зараженной пищи пострадали дети.

Образцы зерновых были отправлены в государственные лаборатории на экспертизу.

ООН также выпустила заявление и выразила сожаление по поводу инцидента.

"Всемирная продовольственная программа приостановила распространение Super Cereal - обогащенной смешанной пищи - в Уганде после того, как десятки людей заболели и были доставлены в медицинские центры после местных раздач продуктов питания в регионе Карамоджа", - говорится в заявлении ООН.

В феврале 2019 года в ООН учредили фонд гуманитарной помощи для поддержки жителей Донбасса

 

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Теги: гуманитарная помощь, ООН, уганда
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