Помощь Донбассу: в ООН учредили специальный фонд

Урсула Мюллер (фото - EPA)

В ООН учредили фонд гуманитарной помощи для поддержки жителей Донбасса. Об этом на специальном заседании, посвященном разработке плана гуманитарной помощи на востоке Украины на 2019 год заявила помощница генсека ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер, передает Укринформ.

"Я рада сегодня объявить о создании Объединенного фонда гуманитарной помощи Украине и призываю доноров присоединиться к нему", - заявила Мюллер.

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Она добавила, что ряд стран уже внесли свои средства в фонд.

Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине (Ukraine Humanitarian Pooled Fund) относится к Country-based Pooled Funds ООН, которые позволяют донорам - правительствам, международным и неправительственным организациям - направлять свои взносы на поддержку местных гуманитарных усилий. Таким образом, средства могут доходить до гуманитарных партнеров в зонах конфликта вовремя, скоординировано и целенаправленно. Управлять работой фонда будет подразделение офиса ООН в Украине.

Мюллер добавила, что общие потребности для гуманитарной помощи жителям востока Украины, которые страдают от вооруженного конфликта по обе стороны линии разграничения, на 2019 год составляют $162 млн.

7 февраля сообщалось, что Великобритания на 40% увеличивает гуманитарную поддержку Украины.