В Украину идут морозы до -20 градусов: когда похолодает - карта

Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Украине прогнозируют похолодание на Крещение, 19 января. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"17 января и 18 января постарайтесь хорошо погреться, в дневные часы температура воздуха будет мягкой 0, + 3 градуса", - отметила Диденко.

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Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, на Крещение в Украине похолодает.

"Сначала похолодание будет в таком лайт-варианте, ночью 5-, -10 градусов, днем ​​-2, -6 градусов. Ближе ко второй половине следующей недели, особенно 23, 24 и 25 января, в Киеве может врезать ночью до -15,-20 градусов", - подчеркнула Диденко.

13 января сообщалось, что в Кирилловке Запорожской области из-за морозов льдом начало покрываться Азовское море.