В Украину идут морозы до -20 градусов: когда похолодает - карта

В Украине прогнозируют похолодание на Крещение, 19 января. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.
"17 января и 18 января постарайтесь хорошо погреться, в дневные часы температура воздуха будет мягкой 0, + 3 градуса", - отметила Диденко.
Фото: meteo.gov.ua
По ее словам, на Крещение в Украине похолодает.
"Сначала похолодание будет в таком лайт-варианте, ночью 5-, -10 градусов, днем -2, -6 градусов. Ближе ко второй половине следующей недели, особенно 23, 24 и 25 января, в Киеве может врезать ночью до -15,-20 градусов", - подчеркнула Диденко.
13 января сообщалось, что в Кирилловке Запорожской области из-за морозов льдом начало покрываться Азовское море.