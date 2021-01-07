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В Украину возвращаются четверо моряков, которых удерживали в Ливии с 2016 года

07.01.2021, 11:40
В Украину возвращаются четверо моряков, которых удерживали в Ливии с 2016 года - Фото
Корабль (Иллюстративное фото - pixabay.com)

В Украину возвращаются четыре украинских моряка – члены экипажа танкера Captain Khayyam, который задержали в водах Ливии в феврале 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. 

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"Моряки Евгений Морар, Владимир Тостоган, Олег Войнеровский и Павел Чайка уже в дороге домой", – говорится в сообщении. 

В декабре 2017 года ливийский суд дал до пяти лет тюрьмы четырем украинцам и другим членам экипажа танкера. Поскольку у двух моряков были проблемы со здоровьем, представители Украины неоднократно поднимали вопрос их освобождения из гуманитарных соображений. 

Президент Владимир Зеленский поблагодарил за работу украинских дипломатов, Министерство иностранных дел и другие ведомства, благодаря которым освобождение стало возможным. 

Владислав Сердюк
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Владимир Зеленский ливия танкер

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