В Украину возвращаются четверо моряков, которых удерживали в Ливии с 2016 года

В Украину возвращаются четыре украинских моряка – члены экипажа танкера Captain Khayyam, который задержали в водах Ливии в феврале 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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"Моряки Евгений Морар, Владимир Тостоган, Олег Войнеровский и Павел Чайка уже в дороге домой", – говорится в сообщении.

В декабре 2017 года ливийский суд дал до пяти лет тюрьмы четырем украинцам и другим членам экипажа танкера. Поскольку у двух моряков были проблемы со здоровьем, представители Украины неоднократно поднимали вопрос их освобождения из гуманитарных соображений.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил за работу украинских дипломатов, Министерство иностранных дел и другие ведомства, благодаря которым освобождение стало возможным.

20 декабря 2020 года у берегов Нигерии пираты напали на корабль и похитили шесть украинских моряков.

Владислав Сердюк

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