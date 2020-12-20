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У берегов Нигерии пираты напали на корабль и похитили шесть украинских моряков

20.12.2020, 07:54
У берегов Нигерии пираты напали на корабль и похитили шесть украинских моряков - Фото
Корабль (Иллюстративное фото - pixabay.com)

16 декабря в Гвинейском заливе группа неизвестных напала на корабль STEVIA, в результате чего они захватили и вывезли восемь членов экипажа судна, из которых шестеро – граждане Украины. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Нигерии.

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Всего на корабле находилось 15 человек. Оставшимся членам экипажа удалось попасть в защитное помещение и остаться на судне. Сейчас корабль находится в порту Лагоса. Консул поддерживает связь с украинскими моряками, находящимися на корабле. 

"С учетом специфики вопроса, детали переговорного процесса не разглашаются", – заявили в посольстве, уточнив, что они "принимают соответствующие меры реагирования", а дело находится на особенном контроле МИД и причастных заграничных дипмиссий Украины. 

  • 18 июля в Гвинейском заливе, у берегов Нигерии пираты захватили танкер Curacao Trader и похитили 13 членов экипажа, среди которых шестеро украинцев. 
Владислав Сердюк
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