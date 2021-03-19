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В Узбекистане фермер копал яму под теплицу, а нашел скелет древнего носорога – фото

19.03.2021, 11:56
В Узбекистане фермер копал яму под теплицу, а нашел скелет древнего носорога – фото - Фото
Одна из найденных конечностей (фото - nammuzey.uz)

В узбекистанском селе Каратепа произошел удивительный случай – один из местных фермеров решил построить в огороде теплицу и начал копать для нее котлован. Однако спустя несколько часов мужчина наткнулся на чьи-то останки, которые оказались отлично сохранившимся скелетом древнего носорога, пишет Xabar.uz.

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На место раскопок приехали биологи, археологи и сотрудники местного историко-культурного музея. Они помогли установить, что найденные останки принадлежали индрикотерию – гигантскому носорогу, жившему около 20-30 млн лет назад. Предполагается, что именно такие существа населяли территорию современной Азии в то время.

  • 13 марта под Одессой нашли кости доисторического животного – фото.

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Дарья Мостовая
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