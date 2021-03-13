Под Одессой нашли кости доисторического животного – фото

Под Одессой, на склонах города Черноморск, нашли кости доисторического животного. Об этом сообщает UA:Суспільне.

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Как отмечается, останки нашел преподаватель местного колледжа Александр Макаренко. Он говорит, что не впервые находит остатки древних животных, полагаясь на удачу и интуицию.

"Часть береговой линии была размытой. Я думал возвращаться домой, но все же пошел (по склонам, - ред.) выше. Как видите, не ошибся. Если бы пошел на следующий день, то сам позвонок я бы не нашел. Там потом поднялся сильный ветер и начался шторм", – рассказал он о находке.

Макаренко считает, что остатки принадлежат древнему носорогу. В то же время палеонтолог Елена Лобосдская говорит, что это – седьмой шейный позвонок крупного доисторического животного: степного мамонта или шерстистого носорога.

"Эти животные очень похожи. Они оба массивные. Бизон ростом был примерно два метра, весом – тонну, а длиной – три метра. Носороги были немного тяжелее – полторы-две тонны, а рост имели до двух метров", – объяснила она.

Палеонтолог отметила, что теперь кость пропитают скрепляющим раствором (чтобы не потерять фрагменты) и сделают необходимые замеры для определения вида животного, которому она принадлежала.

19 февраля сообщалось, что останки древнего животного нашли в нацпарке Тузловские лиманы в Одесской области.

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Фото – Суспільне Одеса