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19.02.2021, 07:40

Ученый: Под Одессой нашли останки древнего животного – фото

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Ученый: Под Одессой нашли останки древнего животного – фотоУченый: Под Одессой нашли останки древнего животного – фотоУченый: Под Одессой нашли останки древнего животного – фотоУченый: Под Одессой нашли останки древнего животного – фото
Ученый: Под Одессой нашли останки древнего животного – фотоУченый: Под Одессой нашли останки древнего животного – фотоУченый: Под Одессой нашли останки древнего животного – фотоУченый: Под Одессой нашли останки древнего животного – фото
Ученый: Под Одессой нашли останки древнего животного – фотоУченый: Под Одессой нашли останки древнего животного – фотоУченый: Под Одессой нашли останки древнего животного – фотоУченый: Под Одессой нашли останки древнего животного – фото

В нацпарке Тузловские лиманы под Одессой нашли останки древнего животного. Об этом сообщил в Facebook глава исследовательского департамента нацпарка, доктор наук Иван Русев.

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По его словам, останки нашли во время недавнего обследования территории парка. Они находились на уровне трех метров от поверхности земли в глиняном обрыве лимана Алибей.

Русев отмечает, что пока точно неясно – были эти останки мамонта, мастодонта или иного обитателя Причерноморья, жившего миллионы лет назад. По его словам, точный ответ на вопрос о возрасте останков должна показать экспертиза, которую проведут профильные ученые.

Ученый пишет, что специально не указал точное расположение места находки, чтобы не допустить "паломничества".

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https://news.liga.net/world/photo/kak-multyashnaya-bratya-nashli-na-plyaje-kost-slona-ey-mojet-byt-sotni-tysyach-let-foto

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Теги: одесса, останки, животное, мамонт, мастодонт, Тузловские лиманы, татарбунары
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