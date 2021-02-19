Ученый: Под Одессой нашли останки древнего животного – фото

В нацпарке Тузловские лиманы под Одессой нашли останки древнего животного. Об этом сообщил в Facebook глава исследовательского департамента нацпарка, доктор наук Иван Русев.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, останки нашли во время недавнего обследования территории парка. Они находились на уровне трех метров от поверхности земли в глиняном обрыве лимана Алибей.

Русев отмечает, что пока точно неясно – были эти останки мамонта, мастодонта или иного обитателя Причерноморья, жившего миллионы лет назад. По его словам, точный ответ на вопрос о возрасте останков должна показать экспертиза, которую проведут профильные ученые.

Ученый пишет, что специально не указал точное расположение места находки, чтобы не допустить "паломничества".

В начале февраля два брата нашли древнюю "мультяшную" кость на пляже британского острова Уайт.

Смотрите также: "Древнее искусство". Археологи нашли самую старую наскальную живопись с животными – фото

https://news.liga.net/world/photo/kak-multyashnaya-bratya-nashli-na-plyaje-kost-slona-ey-mojet-byt-sotni-tysyach-let-foto