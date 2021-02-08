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08.02.2021, 09:45

"Как мультяшная". Братья нашли на пляже кость слона: ей может быть сотни тысяч лет – фото

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"Как мультяшная". Братья нашли на пляже кость слона: ей может быть сотни тысяч лет – фото"Как мультяшная". Братья нашли на пляже кость слона: ей может быть сотни тысяч лет – фото"Как мультяшная". Братья нашли на пляже кость слона: ей может быть сотни тысяч лет – фото"Как мультяшная". Братья нашли на пляже кость слона: ей может быть сотни тысяч лет – фото"Как мультяшная". Братья нашли на пляже кость слона: ей может быть сотни тысяч лет – фото"Как мультяшная". Братья нашли на пляже кость слона: ей может быть сотни тысяч лет – фото
"Как мультяшная". Братья нашли на пляже кость слона: ей может быть сотни тысяч лет – фото"Как мультяшная". Братья нашли на пляже кость слона: ей может быть сотни тысяч лет – фото"Как мультяшная". Братья нашли на пляже кость слона: ей может быть сотни тысяч лет – фото"Как мультяшная". Братья нашли на пляже кость слона: ей может быть сотни тысяч лет – фото"Как мультяшная". Братья нашли на пляже кость слона: ей может быть сотни тысяч лет – фото"Как мультяшная". Братья нашли на пляже кость слона: ей может быть сотни тысяч лет – фото
"Как мультяшная". Братья нашли на пляже кость слона: ей может быть сотни тысяч лет – фото"Как мультяшная". Братья нашли на пляже кость слона: ей может быть сотни тысяч лет – фото"Как мультяшная". Братья нашли на пляже кость слона: ей может быть сотни тысяч лет – фото"Как мультяшная". Братья нашли на пляже кость слона: ей может быть сотни тысяч лет – фото"Как мультяшная". Братья нашли на пляже кость слона: ей может быть сотни тысяч лет – фото"Как мультяшная". Братья нашли на пляже кость слона: ей может быть сотни тысяч лет – фото

Два брата Люк и Джо Фергюсон обнаружили на пляже британского острова Уайт древнюю окаменелость. Вероятно, эта кость принадлежала древнему слону или же мамонту, и ей может быть порядка 125 000 лет, передает BBC News.

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Отмечается, что братья, охотники за окаменелостями-любители, обнаружили торчащую из камней кость возле пляжа Брайстоун после шторма.

"Половина кости торчала, словно мультяшный реквизит. Это было невероятно. Она ​​просто выскользнула, и нам даже не пришлось копать. Она более трех футов в длину (около 90 см, – ред.) и весит примерно от 25 до 30 кг. Нам пришлось нести ее на плечах", – поделился Джо Фергюсон.

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Братья хотели бы сохранить находку, но не против и показа ее для публики, пишет BBC. Сейчас они отправили фотографии в Музей динозавров на острове Уайт, чтобы идентифицировать кость.

Музей уже передал братьям рекомендации по хранению кости, пишет агентство. А куратор и генеральный менеджер музея, доктор Мартин Мант, сказал, что, по всей видимости, это плечевая кость слона с прямыми бивнями или мамонта возрастом от 10 000 до 125 000 лет.

"Кости слонов обоих типов были обнаружены и раньше в гравии, покрывающем утес на юго-западном побережье острова. Эта (находка, – ред.) – особенно хороший образец, она выглядит почти полной. Сохранность и местонахождение делают ее уникальной. Я был очень взволнован, когда увидел фотографии, которыми поделился со мной Люк, из-за редкости находки", – поделился впечатлениями Мант.

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Фото – Luke Ferguson/Facebook

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Теги: кость, слон, мамонт, пляж, окаменелость, остров уайт, джо фергюсон, люк фергюсон
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