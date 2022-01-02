В Вашингтоне планируют открыть первый ресторан украинской кухни

В 2022 году в Вашингтоне планируется открытие первого ресторана украинской кухни. Об этом в интервью Радио Свобода сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

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"После того, как нам удалось довольно быстро открыть Украинский дом, и он действительно стал таким центром, сейчас очень активно работаем над идеей открытия украинского ресторана, потому что в Вашингтоне, к сожалению, до сих пор нет украинского ресторана", – сказала она.

Маркарова убеждена, что в американской столице есть запрос на украинскую кухню. Кроме того посол считает национальную кухню "очень большим инструментом нашей культурной дипломатии".

"Наша кухня очень вкусная, мы видим это на приемах, которые устраиваем регулярно в посольстве, в Украинском доме, что и вареники, и голубцы, и все наши украинские блюда пользуются большим спросом. Поэтому работаем", – сказала Маркарова.

Издание отмечает, что самым известным украинским рестораном в Соединенных Штатах является ресторан "Радуга" в Нью-Йорке. Американский журнал Esquire включил это заведение в список "100 ресторанов, которые Америке нельзя потерять".

Украинский борщ попал в составленный американским изданием CNN список из 20-ти самых вкусных супов в мире.

Вадим Ребрина

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