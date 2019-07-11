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11.07.2019, 18:26

В Ватикане могилы на Тевтонском кладбище оказались пустыми: фото

В Ватикане могилы на Тевтонском кладбище оказались пустыми: фото - Фото
Фото: ЕРА

Две могилы раскопали в поисках останков пропавшей 35 лет назад девушки

На историческом Тевтонском кладбище в Ватикане раскопали несколько могил в поисках пропавшей 35 лет назад девушки, однако в могилах не нашли ни ее останков, ни тех, кто там официально был захоронен, сообщает AFP.

15-летня Эммануэла Орланди пропала в 1983 году, когда возвращалась с урока игры на флейте. Последний раз девушку видели на автобусной остановке в центре Рима. Ее отец был служащим Ватикана.

В марте этого года адвокат ее семьи получил анонимное сообщение, в котором неизвестные советовали искать в могиле на кладбище Ватикана.

Полиция провела эксгумацию на Тевтонском кладбище, где хоронили служителей католических организаций, в названной анонимом могиле, а также, на всякий случай, в соседней.

Но ни останков девушки, ни похоронных урн там не было. В этих могилах, как считалось, люди были захоронены в 1836 и 1840 годах.

В марте этого года стало известно, что Ватикан откроет свои секретные архивы периода понтифика Пия XII, который возглавлял римо-католическую церковь во времена Второй мировой войны.

Фото: ЕРА

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Теги: Ватикан, Эммануэла Орланди
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