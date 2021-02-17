В Великобритании вернут уволенным из армии представителям ЛГБТ награды, которых их лишили

В Великобритании бывшие военнослужащие, уволенные из вооруженных сил из-за своей сексуальной ориентации, теперь могут вернуть медали которых их лишили. Об этом сообщает BBC.

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Согласно новой схеме исправления исторической несправедливости, бывшие военнослужащие могут обращаться в Министерство обороны Великобритании с заявлением о восстановлении почестей.

Запрет на службу в британских вооруженных силах лесбиянок, геев и бисексуалов был снят в 2000 году. Трансгендерам официально разрешили нести службу в 2014 году.

Министр обороны Аннабель Голди объяснила, что из-за дисциплинарных мер и последующего увольнения некоторые британские военнослужащие лишились заслуженных медалей и наград за выслугу лет.

Британское Минобороны заявило, что его действия в прошлом вызывают глубокое сожаление.

"Я очень рада, что теперь имею возможность исправить эту ошибку и пригласить каждого пострадавшего или, в некоторых случаях, семьи уже умерших пострадавших подать заявление о возврате своих медалей", – сказала министр Голди.

Как отмечается, каждое заявление о восстановлении рассмотрит совет по обороне.

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Наталия Медведева

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