UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Великобритании вернут уволенным из армии представителям ЛГБТ награды, которых их лишили

17.02.2021, 23:51
В Великобритании вернут уволенным из армии представителям ЛГБТ награды, которых их лишили - Фото
Британские военные (Иллюстративное фото: EPA-EFE/PETER POWELL)

В Великобритании бывшие военнослужащие, уволенные из вооруженных сил из-за своей сексуальной ориентации, теперь могут вернуть медали которых их лишили. Об этом сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Согласно новой схеме исправления исторической несправедливости, бывшие военнослужащие могут обращаться в Министерство обороны Великобритании с заявлением о восстановлении почестей.

Запрет на службу в британских вооруженных силах лесбиянок, геев и бисексуалов был снят в 2000 году. Трансгендерам официально разрешили нести службу в 2014 году.

Министр обороны Аннабель Голди объяснила, что из-за дисциплинарных мер и последующего увольнения некоторые британские военнослужащие лишились заслуженных медалей и наград за выслугу лет.

Британское Минобороны заявило, что его действия в прошлом вызывают глубокое сожаление.

"Я очень рада, что теперь имею возможность исправить эту ошибку и пригласить каждого пострадавшего или, в некоторых случаях, семьи уже умерших пострадавших подать заявление о возврате своих медалей", – сказала министр Голди.

Как отмечается, каждое заявление о восстановлении рассмотрит совет по обороне.

Читайте также: Байден отменил запрет Трампа на службу трансгендеров в армии США

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
лгбт Великобритания
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 