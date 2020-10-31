В Великобритании вводят жесткий карантин на четыре недели: что запретят

Закроют бары и рестораны, а школы и университеты оставят открытыми

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новом четырехнедельном карантине по всей стране, который начнется 5 ноября. Об этом сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, бары и рестораны закроют, но еду на вынос можно будет продавать – как и во время весенней изоляции.

Ограничений на выход людей на улицу вводить не будут, но уязвимым людям или лицам старше 70 лет рекомендуется быть особенно осторожными.

Школы и университеты останутся открытыми в течение всего периода карантина, в отличие от первого локдауна.

В результате нового всплеска эпидемии в Великобритании общее количество выявленных положительных случаев COVID-19 превысило миллионную отметку – сейчас оно составляет 1 011 660 зараженных.

По модели, которую рассчитали ученые и рассматривало правительство: если не предпринять дополнительных действий для борьбы с эпидемией, в зимние месяцы количество смертей в день может достичь 4000.

За последние семь дней в Великобритании в среднем регистрировалось около 23 000 новых заражений в день и 237 смертей от коронавируса.

Читайте также: Ученый показал, что осенняя вспышка COVID-19 в Европе связана не с падением температуры

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.