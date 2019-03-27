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27.03.2019, 12:46

В Венесуэле напали на авто президента Гуайдо: видео

В Венесуэле напали на авто президента Гуайдо: видео - Фото
Хуан Гуайдо (фото - ЕРА)

Нападение организовали, предположительно, сторонники местного диктатора Николаса Мадуро

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В Венесуэле авто исполняющего обязанности президента Хуана Гуайдо забросали камнями и пиротехническими средствами, когда он ехал из здания Национальной ассамблеи в Каракасе, передает издание El Nacional

Уточняется, что нападение организовали, предположительно, сторонники диктатора Николаса Мадуро.

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Журналисты также сообщают, что здание Национальной ассамблеи в осаде: выйти из-за протестующих не могут ни представители СМИ, ни депутаты.

Ранее сегодня сообщалось, что Германия не станет официально аккредитовывать Отто Гебауэра, которого Гуайдо направил в Берлин в качестве дипломатического представителя. 

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Теги: венесуэла, Хуан Гуайдо
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