В Венесуэле напали на авто президента Гуайдо: видео

Хуан Гуайдо (фото - ЕРА)

В Венесуэле авто исполняющего обязанности президента Хуана Гуайдо забросали камнями и пиротехническими средствами, когда он ехал из здания Национальной ассамблеи в Каракасе, передает издание El Nacional.

Уточняется, что нападение организовали, предположительно, сторонники диктатора Николаса Мадуро.

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#Urgente Así golpearon y lanzaron un artefacto explosivo los colectivos al vehículo en el que se trasladaba @jguaido al salir de la AN #26marzo pic.twitter.com/aZZEGbIcYp — Horacio Siciliano (@hsiciliano) 26 березня 2019 р.

Журналисты также сообщают, что здание Национальной ассамблеи в осаде: выйти из-за протестующих не могут ни представители СМИ, ни депутаты.

Ранее сегодня сообщалось, что Германия не станет официально аккредитовывать Отто Гебауэра, которого Гуайдо направил в Берлин в качестве дипломатического представителя.