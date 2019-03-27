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27.03.2019, 11:02

Германия не предоставит дипстатус представителю Гуайдо

Германия не предоставит дипстатус представителю Гуайдо - Фото
Хуан Гуайдо (фото - ЕРА)

По данным СМИ, Берлин принял Отто Гебауэра в качестве "личного представителя временного президента Гуайдо"

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Федеральное правительство Германии не станет официально аккредитовывать Отто Гебауэра, которого и.о. временного президента Хуан Гуайдо направил в Берлин в качестве дипломатического представителя. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Региональная немецкая газета Die Neue Osnabrücker Zeitung ссылается на поступивший в ее распоряжение ответ МИД ФРГ на запрос Левой партии.

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Согласно заявлению внешнеполитического ведомства Германии, Берлин принял Гебауэра 13 марта в качестве "личного представителя временного президента Гуайдо", с которым германские власти будут продолжать диалог на политические темы. "Дальнейших шагов в этой связи не предусмотрено", - указывается в комментарии МИД Германии. 

По информации Die Neue Osnabrücker Zeitung, среди государств-членов ЕС в первую очередь Испания настаивала на том, чтобы Гебауэру не был предоставлен дипломатический статус, а также связанные с ним привилегии.

25 марта большая часть Венесуэлы осталась без электричества - менее чем через две недели после предыдущего продолжительного отключения электроэнергии. Ранее из-за блэкаута в стране, который начался 8 марта и закончился 14-го, в больницах умерли по меньшей мере 15 детей. 11 марта в Венесуэле ввели чрезвычайное положение

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Теги: венесуэла, Хуан Гуайдо, Отто Гебауэр
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