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06.03.2019, 15:54

В вузах США - бум новых курсов, связанных с каннабисом

В вузах США - бум новых курсов, связанных с каннабисом - Фото
Фото: ЕРА

Исследования показывают, что профессии, связанные с производством каннабиса, намного популярнее других видов деятельности

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В США все большее число колледжей добавляют новые курсы, связанные с каннабисом, в свои учебные программы для подготовки выпускников к работе в динамично развивающейся отрасли. Об этом сообщает АР.

Исследования показывают, что профессии, связанные с производством каннабиса, намного популярнее других видов деятельности - от операторов парников до разработчиков продуктов питания и специалистов по маркетингу.

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Компания Arcview Market Research, которая изучает тенденции индустрии каннабиса, прогнозирует, что к 2022 году в отрасли будет создано 467 000 рабочих мест.

Ожидаемый бум на рынке работы, связанной с производством каннабиса, вызвал у колледжей широкий спектр предложений по обучению.

К примеру, Университет Северного Мичигана открыл четырехлетнюю программу по химии лекарственных растений.

Государственный университет Колорадо предлагает курсы по изучению каннабиса с упором на социальные, юридические, политические и медицинские последствия его употребления.

Университет штата Огайо, Гарвард, Университет Денвера и Вандербильта предлагают занятия по политике и праву марихуаны.

Сельскохозяйственные школы также принимают участие. Университет штата Коннектикут вводит в этом году курс каннабис-садоводства.

Даже в штатах, где рекреационная марихуана остается незаконной, в том числе в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Коннектикуте, некоторые колледжи начали программы изучения каннабиса в ожидании легализации или для подготовки студентов к работе в других штатах.

Ранее и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун выступила за легализацию применения каннабиса в медицинских и научных целях.

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Теги: каннабис, марихуана, трава, наркотик, легалайз
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