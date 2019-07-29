В Японии будут выращивать эмбрионы животных с клетками человека

Эмбрион из стволовых клеток Фото: Naked Science

Правительство Японии будет поддерживать ученого, занимающегося выращиванием эмбрионов животных с клетками человека. Данное решение правительства отменяет ранее наложенный запрет на эту процедуру. Об этом сообщает Popular Mechanics.

Биолог Хиромицу Накаучи хочет создать человеческую поджелудочную железу у грызунов, таких как крысы и мыши. Накаучи не единственный ученый, который работает над этим, но он возглавляет проект.

"Наконец-то, мы можем начать серьезные исследования в этой области после десяти лет подготовки. Мы не рассчитываем на создание человеческих органов сразу, но это позволяет нам продвигать наши исследования на основе знаний, которые мы получили до этого момента", - заявил биолог.

Ранее подобных процедур в Японии не проводили. Правительство разрешило исследования при условии, что ученые примут все меры по предотвращению рождения существа с человеческой составляющей.

Накаучи - специально назначенный профессор Института медицинских наук Токийского университета, а с 2008 года - директор Центра биологии стволовых клеток и регенеративной медицины. В США он возглавляет лабораторию, которая работает на раскрытием новых болезней, изучением причин заболеваний и разработкой новых лечебных процедур.

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