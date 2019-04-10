В Японии обнаружили обломки пропавшего истребителя

Фото: f35.com

В Японии нашли обломки истребителя-бомбардировщика F-35A, который пропал с радаров 9 апреля. Об этом сообщает Reuters.

Обломки истребителя были обнаружены в районе предполагаемого места его падения.

Реклама

"Пилот по-прежнему пропал без вести", - отметил представитель власти.

По данным местных СМИ, к поисково-спасательной операции, которая продолжалась всю ночь, были задействованы корабли и военная авиация.

"Истребитель находился в воздухе всего 28 минут", - сказал представитель министерства обороны страны.

9 апреля воздушные силы самообороны Японии (ASDF) сообщили, что над Тихим океаном на северо-востоке страны исчез из радара истребитель F-35A.