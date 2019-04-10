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10.04.2019, 09:14

В Японии обнаружили обломки пропавшего истребителя

В Японии обнаружили обломки пропавшего истребителя - Фото
Фото: f35.com

Продолжаются поиски пилота истребителя

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В Японии нашли обломки истребителя-бомбардировщика F-35A, который пропал с радаров 9 апреля. Об этом сообщает  Reuters.

Обломки истребителя были обнаружены в районе предполагаемого места его падения.

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"Пилот по-прежнему пропал без вести", - отметил представитель власти.

По данным местных СМИ, к поисково-спасательной операции, которая продолжалась всю ночь, были задействованы корабли и военная авиация.

"Истребитель находился в воздухе всего 28 минут", - сказал представитель министерства обороны страны.

9 апреля воздушные силы самообороны Японии (ASDF) сообщили, что над Тихим океаном на северо-востоке страны исчез из радара истребитель F-35A.

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Теги: F-35A, япония, пилот, истребитель
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