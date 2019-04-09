Над Тихим океаном пропал с радаров истребитель сил обороны Японии

Фото: NHK

Воздушные силы самообороны Японии (ASDF) сообщили, что около 19:30 (13:30 по Киеву) над Тихим океаном на северо-востоке страны исчез из радара истребитель F35A, передает NHK.

Отмечается, что самолет взлетел с авиабазы Мисава в префектуре Аомори и исчез в точке, расположенной примерно в 135 километрах к востоку от города Мисава.

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Представители ASDF заявили, что самолеты и суда Морских сил самообороны начали поисковую миссию. Они сказали, что пропавший F35A должен был выполнить учебную миссию с тремя другими самолетами того же типа.

Береговая охрана сообщает, что для поиска самолета отправит два патрульных корабля.

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