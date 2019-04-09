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09.04.2019, 16:25

Над Тихим океаном пропал с радаров истребитель сил обороны Японии

Над Тихим океаном пропал с радаров истребитель сил обороны Японии - Фото
Фото: NHK

Пропавший F35A должен был выполнить учебную миссию с тремя другими самолетами того же типа

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Воздушные силы самообороны Японии (ASDF) сообщили, что около 19:30 (13:30 по Киеву) над Тихим океаном на северо-востоке страны исчез из радара истребитель F35A, передает NHK.

Отмечается, что самолет взлетел с авиабазы Мисава в префектуре Аомори и исчез в точке, расположенной примерно в 135 километрах к востоку от города Мисава.

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Представители ASDF заявили, что самолеты и суда Морских сил самообороны начали поисковую миссию. Они сказали, что пропавший F35A должен был выполнить учебную миссию с тремя другими самолетами того же типа.

Береговая охрана сообщает, что для поиска самолета отправит два патрульных корабля.

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4 марта в Мазовецком воеводстве Польши произошла катастрофа истребителя МиГ-29. Самолет упал в лесу в местности Сточек в центральной части страны. Очевидцы засняли падение истребителя.

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Теги: япония, истребитель, авиакатастрофа
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