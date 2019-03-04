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04.03.2019, 18:03

Очевидцы в Польше засняли падение истребителя МиГ-29: фото, видео

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Очевидцы в Польше засняли падение истребителя МиГ-29: фото, видеоОчевидцы в Польше засняли падение истребителя МиГ-29: фото, видеоОчевидцы в Польше засняли падение истребителя МиГ-29: фото, видеоОчевидцы в Польше засняли падение истребителя МиГ-29: фото, видеоОчевидцы в Польше засняли падение истребителя МиГ-29: фото, видеоОчевидцы в Польше засняли падение истребителя МиГ-29: фото, видеоОчевидцы в Польше засняли падение истребителя МиГ-29: фото, видео
Очевидцы в Польше засняли падение истребителя МиГ-29: фото, видеоОчевидцы в Польше засняли падение истребителя МиГ-29: фото, видеоОчевидцы в Польше засняли падение истребителя МиГ-29: фото, видеоОчевидцы в Польше засняли падение истребителя МиГ-29: фото, видеоОчевидцы в Польше засняли падение истребителя МиГ-29: фото, видеоОчевидцы в Польше засняли падение истребителя МиГ-29: фото, видеоОчевидцы в Польше засняли падение истребителя МиГ-29: фото, видео
Очевидцы в Польше засняли падение истребителя МиГ-29: фото, видеоОчевидцы в Польше засняли падение истребителя МиГ-29: фото, видеоОчевидцы в Польше засняли падение истребителя МиГ-29: фото, видеоОчевидцы в Польше засняли падение истребителя МиГ-29: фото, видеоОчевидцы в Польше засняли падение истребителя МиГ-29: фото, видеоОчевидцы в Польше засняли падение истребителя МиГ-29: фото, видеоОчевидцы в Польше засняли падение истребителя МиГ-29: фото, видео

Самолет упал в лесу, пилот катапультировался

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Сегодня, 4 марта, в Мазовецком воеводстве Польши произошла катастрофа истребителя МиГ-29. Об этом сообщает Служба спасения Венгрувского повята.

Самолет упал в лесу в местности Сточек в центральной части страны.

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На место катастрофы направили 10 пожарных расчетов, а также полицейских. Его в удовлетворительном состоянии нашли спасатели и отправили в военный госпиталь.

Как сообщил представитель Главного командования вооруженных сил Польши подполковник Марек Павляк, машина стоит на балансе 23-й авиационной базы в Минске-Мазовецком. За штурвалом машины чешского производства (1989 год) был опытный пилот - на его счету 1200 часов в воздухе. Обстоятельства происшествия будет расследовать спецкомиссия. 

Очевидец Юстина Григлас засняла на видео, как катапультировался пилот. По ее словам, слышно было рев мотора, а потом видно, как истребитель "осторожно начал снижаться, как будто он хотел оттдалить место крушения и внезапно начал падать".

Фото: Ratownictwo Powiatu Węgrowskiego, Twitter, Facebook

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Теги: польша, пилот, видео, истребитель, катастрофа, миг-29
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