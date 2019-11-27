В Японии перезапускают реактор на поврежденной в 2011 году АЭС

АЭС Онагава (фото - ЕРА)

Японская энергетическая компания Tohoku Electric Power (TEPCO) утверждает, что получила предварительное одобрение регулятора для повторного запуска реактора №2 на атомной электростанции Онагава, поврежденной из-за землетрясения и цунами, которые привели к катастрофе на АЭС Фукусима. Об этом пишет Reuters.

"Зеленый свет" дало Японское агентство по ядерному регулированию: условие - проведение периода общественных консультаций.

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АЭС Онагава - ближайшая к эпицентру землетрясения магнитудой 9,0 в марте 2011 года. Ее затопило цунами, но станция "выжила": система охлаждения реакторов осталась невредимой.

Реактор - кипящий водо-водяной (BWR); имеет такую ​​же устаревшую базовую конструкцию, как и те, которые расплавились на Фукусиме.

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