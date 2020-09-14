В Японии правящая партия выбрала нового премьер-министра

Правящая партия Японии выбрала нового лидера Есихидэ Суга, который в ближайшее время, вероятно, будет назначен премьер-министром страны

Либерально-демократическая партия Японии избрала своим лидером генерального секретаря Кабмина страны Есихидэ Суга. Он почти наверняка станет следующим премьер-министром Японии. Об этом сообщает BBC.

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Суга считается близким союзником экс-премьера Синдзо Абэ и, вероятно, продолжит политику предшественника. Суга получил 377 из 534 голосов членов правящей партии.

16 сентября кандидатуру генсека Кабмина должен утвердить парламент. Если его кандидатуру утвердят, то Суга возглавит правительство Японии до выборов в сентябре 2021 года. BBC отмечает, что после выборов ситуация может измениться, и вместо Суге изберут "более энергичного человека, который сможет охватить более широкий электорат".

объявил об отставке . Абэ возглавлял страну почти восемь лет. Это достижение для Японии, где на руководящих должностях не задерживаются. 28 августа Синдзо Абэ

Владислав Сердюк

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