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25.03.2019, 11:23

В Японии прогремел взрыв на базе морской пехоты США

В Японии прогремел взрыв на базе морской пехоты США - Фото
Иллюстративное фото: EPA

В результате взрыва пострадавших и жертв нет

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На базе морской пехоты США Кэмп-Дзукеран на острове Окинава неизвестные взорвали несколько газовых баллонов. Об этом сообщает NHK.

По данным издания, инцидент произошел у входа на втором этаже офиса в Кэмп-Дзукеран, где находится командный центр войск США в южной префектуре Японии.

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По словам американских военных, неизвестные проникли внутрь охраняемого объекта, сломав часть забора. Возможно, злоумышленники пробрались на базу через забор и подложили неизвестное количество газовых баллонов и взорвали их.

Пострадавших и жертв нет.

29 января 2019 года премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что в случае передачи Японии островов Южных Курил, создание там военных баз США будет возможно только после согласия Токио.

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Теги: взрыв, япония, база сша
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