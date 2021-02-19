В Японии разработали онлайн-карту с районами с шумными детьми

В Японии создали онлайн-карту – на ней цветами показаны районы, где живут шумные дети и в целом уровень шума значительно повышен. Целью этой карты было помочь людям, снимающим жилье или желающим приобрести квартиру, выбрать подходящий для них район.

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В отзывах к сайту говорится, что с одной стороны люди были благодарны его создателю за то, что тот подарил им право осознанного выбора места жительства. Но с другой автора раскритиковали за разжигание нетерпимости к детям, напомнив о том, что стране нужно больше молодых людей.

Кроме того, многие родители обиделись, что их районы были признаны очень шумными, расценив это как то, что они плохо воспитывают детей, раз те мешают окружающим отдыхать.

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Дарья Мостовая

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