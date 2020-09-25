В Японии создали тест для выявления потенциальных смертельных случаев COVID-19

Ранний анализ сыворотки крови может помочь определить, какие пациенты будут нуждаться в госпитализации

Японские исследователи разработали особый анализ крови – систему раннего предупреждения о серьезных случаях COVID-19, которые в будущем потребуют госпитализации. Об этом сообщает Reuters.

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Ученые проверили соединения в крови пациентов с COVID-19 и обнаружили, что низкие значения белка CCL17 свидетельствуют о возможном сложном протекании болезни.

Ранний анализ сыворотки может помочь определить, какие пациенты будут нуждаться в госпитализации.

"Если CCL17 ниже 100 пикограмм на миллилитр, мы просим их госпитализировать, но если больше 400, пациенты могут оставаться в отеле или в своем доме и отмечаться каждые три дня", – сказал ведущий исследователь Масая Сугияма.

По его словам, сейчас в Японии используют почти 500 систем для такого теста. Пациент получает результат примерно за 20 минут.

Японские ученые рассматривают варианты лицензирования и экспорта для зарубежных рынков.

"Очень важно уточнить, кто станет (потенциальным) смертельным случаем, а у кого не будет симптомов", - сказал Сугияма.

19 сентября Всемирная организация здравоохранения одобрила протокол тестирования традиционных африканских препаратов, созданных на основе лекарственных трав, для потенциального лечения COVID-19 и иных заболеваний.

Вадим Ребрина

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