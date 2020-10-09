В Японии якудза запретили дарить детям сладости на Хеллоуин

Власти пытаются помешать якудза создать положительный образ в обществе и привлечь подростков

Правительство префектуры Хиого в центральной Японии запретило членам японской мафии якудза раздавать детям сладости на Хэллоуин. Об этом сообщает Telegraph.

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Несмотря на репутацию жестоких преступников, члены клана Ямагучи-гуми активно участвовали в праздновании Хеллоуина в городе Кобэ многие годы. Наряженные в костюмы гангстеры раздавали сладости и приглашали детей заходить в их штаб-квартиру.

Теперь это станет нелегальным, также детям будет запрещено заходить в офисы якудза. Членам клана запрещено также дарить детям деньги и подарки, общаться с ними по телефону или электронной почте с целью привлечь к деятельности преступной группы.

За нарушение этого правила якудза грозит штраф до 500 000 йен (около 133 000 грн).

По словам журналиста Джейка Адельстайна, изучающего преступный мир Японии, власти таким образом пытаются лишить якудза возможности создавать положительный образ в обществе и пресечь приход молодежи в банды – сейчас средний возраст якудза составляет около 50 лет.

В апреле 2014 года клан Ямагучи-гуми запустил сайт для улучшения имиджа.

Денис Юдин

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