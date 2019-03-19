В Японии законодательно запретят бить детей

Кабинет министров Японии одобрил поправку, запрещающую родителям применять телесные наказания к своим детям. Об этом сообщает The Japan Times.
Если поправка будет принята обеими палатами парламента, то закон вступит в силу в апреле следующего года.
Запрет на физическое наказание будет распространяться на кровных и приемных родителей, а также на социальных работников.
Одобренная поправка не уточняет, какое именно родительское поведение будет признано телесным наказанием, и, как сообщается, правительство планирует выработать руководство, в котором будут изложены дополнительные подробности.
Эксперты в целом приветствуют этот закон, но говорят, что запрет, который не сопровождается штрафами, в значительной степени является символическим шагом. То есть он не сможет полностью искоренить случаи жестокого обращения с детьми.
Также эксперты рекомендуют правительству значительно расширить инфраструктуру, предназначенную для снижения нагрузки на родителей, в том числе, усовершенствовать системы консультаций по воспитанию детей.
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