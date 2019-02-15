Каждый пятый ребенок в мире живет в зоне конфликтов - доклад

Фото: EPA

Почти каждый пятый ребенок на Земле растет в зоне вооруженных конфликтов. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Согласно докладу гуманитарной организации Save the Children, опубликованном 15 февраля, таких детей насчитывается в мире 18% или 420 млн по состоянию на 2017 год.

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В начале 1990-х годов этот показатель был в два раза ниже. Более ста тысяч детей умирают ежегодно в десяти наиболее опасных странах, к которым авторы доклада относят Афганистан, Йемен, Южный Судан, Центральноафриканскую Республику, Демократическую Республику Конго, Сирию, Ирак, Нигерию, Сомали и Мали.

В этих государствах в период с 2013 по 2017 год погибли не менее 550 тысяч детей - преимущественно из-за последствий конфликтов, таких как голод, разрушенные инфраструктура и госпитали, а также недостаточный доступ к врачебной помощи и антисанитария.

"А если учитывать детей в возрасте до пяти лет, то число погибших (в этих странах за указанный период, - ред.) достигает 870 тысяч", - уточняют в Save the Children. Организация приводит для сравнения известные ей данные о погибших взрослых - непосредственных участниках боевых столкновений в этих государствах - 175 тысяч человек.

По данным детского фонда ЮНИСЕФ, в январе и феврале 2018 года в Сирии погибли более тысячи детей