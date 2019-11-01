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В Японском море упал вертолет: семеро пропали без вести

В Японском море упал вертолет: семеро пропали без вести - Фото
Острова Лианкур (кор. - Токто, яп. - Такэсима) являются спорными между Южной Кореей и Японией (Фото: Yonhap)
01.11.2019, 11:20

Участвующие в поиске военные корабли и рыбацкие лодки пока ничего не нашли

В море у островов Лианкур (Токто), являющихся спорной территорией между Кореей и Японией, упал южнокорейский спасательный вертолет, семеро пропали без вести. Об этом сообщает Yonhap.  

Вертолет вылетел на острова 31 октября около 23:26 и затем потерпел катастрофу. На борту находились пять спасателей и два рыбака. В пятницу их тела все еще не обнаружены.

С 08:00 десятки военных кораблей, вертолетов и рыбацких лодок в районе островов принимают участие в поисках, но результатов нет. Местные власти планируют расширить поиск, на место происшествия будут отправлены 12 глубоководных водолазов. Премьер-министр Ли Нак Ен приказал соответствующим министерствам приложить все усилия для спасения выживших.

Справка. Пропавший вертолет EC 225, изготовленный французской компанией Airbus Helicopters, может перевозить до 28 пассажиров и летать со скоростью 250 км/ч.

  • 25 октября в Колумбии упал вертолет Bell 412, который входил в состав президентского авиапарка. Жертвами аварии все шесть членов экипажа.

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южная корея японское море катастрофа вертолета
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