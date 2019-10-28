В Колумбии разбился вертолет кортежа президента: есть погибшие

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В Колумбии упал вертолет Bell 412, который входил в состав президентского авиапарка. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой ВВС Колумбии.

Жертвами аварии все шесть членов экипажа.

"ВВС Колумбии глубоко сожалеют о гибели шести членов экипажа вертолета", - говорится в заявлении FAC.

Вертолет пропал еще 25 октября, но только вчера спасатели смогли обнаружить место падения и подтвердить количество погибших

Президент Колумбии Иван Дюке, который несколько раз использовал вертолет, выразил соболезнования родственникам погибших.

"Катастрофа очень впечатлила меня лично, поскольку с этими людьми я работал в течение последних 14 месяцев", - отметил Дюке.