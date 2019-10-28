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В Колумбии разбился вертолет кортежа президента: есть погибшие

В Колумбии разбился вертолет кортежа президента: есть погибшие - Фото
Иллюстративное фото: EPA
28.10.2019, 09:29

В результате аварии погибли шесть человек

В Колумбии упал вертолет Bell 412, который входил в состав президентского авиапарка. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой ВВС Колумбии.

Жертвами аварии все шесть членов экипажа.

"ВВС Колумбии глубоко сожалеют о гибели шести членов экипажа вертолета", - говорится в заявлении FAC.

Вертолет пропал еще 25 октября, но только вчера спасатели смогли обнаружить место падения и подтвердить количество погибших

Президент Колумбии Иван Дюке, который несколько раз использовал вертолет, выразил соболезнования родственникам погибших.

"Катастрофа очень впечатлила меня лично, поскольку с этими людьми я работал в течение последних 14 месяцев", - отметил Дюке.

  • 27 сентября в Центральноафриканской республике потерпел крушение вертолет миротворческой миссии Организации Объединенных Наций, в результате чего погибли три человека и один получил ранения.
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вертолет Колумбия
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