В YouTube запретили "опасные" пранки и челленджи

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На популярном видеохостинге YouTube теперь нельзя будет размещать опасные для психики пранки, игры и челленджи. Об этом пишет Би-би-си.

Решение было принято в связи с ростом популярности игр и флешмобов которые порой приводят к увечьям, а иногда даже и смертельным случаям.

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“Наши правила запрещают контент, поощряющий опасное поведение, которое может нанести серьезный ущерб здоровью”, - заявили в YouTube.

Особо руководство видеохостинга обеспокоилось “розыгрышами”, в которых жертву убеждают в том, что она находится в опасности, хотя на самом деле это не так. Часто после подобных пранков у “жертв” возникают психологические проблемы.

Отмечается, что в компании уже определили срок, в который владельцы каналов должны привести свой контент в соответствие с новыми правилами - два месяца. Но сделать это будет не так просто, поскольку не так просто решить, какой ролик может принести вред психике, а какой - нет.

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