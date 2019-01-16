В популярной игре Fortnite начали массово отмывать деньги

Иллюстративное фото (pixabay)

В популярной игре Fortnite начали отмывать большие суммы денег. Об этом пишет Independent.

Для незаконного обогащения злоумышленники похищают данные кредитных карт игроков, покупают с их помощью виртуальную игровую валюту - V-баксы - которые затем продают либо в даркнете, либо в социальных сетях.

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Аналитики из компании Sixgill, которая занимается вопросами кибербезопасности, сообщили, что денежные махинации осуществлялись во многих странах мира, в том числе в России, Китае, Испании и США.

Сколько именно на Fortnite отмывают денег точно не известно, но в прошлом году за два месяца игроки продали на eBay игровых вещей на $250 тыс.

Также сообщается, что количество игроков Fortnite достигло 200 млн человек, а прибыть компании-разработчика составила $3 млрд.

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