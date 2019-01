В ЮАР столкнулись два поезда: сотни пострадавших - фото, видео

В Южно-Африканской республике столкнулись два поезда. В результате происшествия пострадали около 200 человек, по меньшей мере 3 погибли. Об этом в Twitter сообщает служба скорой помощи.

"В результате столкновения поездов трое человек погибли, еще около 200 получили травмы", - говорится в сообщении.

По словам журналиста одного из местных изданий, погибших уже четверо:

The scene of the Mountain View Pretoria train crash. Hundreds injured. pic.twitter.com/EdoaMIMEqT