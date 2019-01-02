В Дании посреди пролива поезд сошел с рельсов: 6 погибших - фото

Фото: EPA

В Дании на мосту между островами Фюн и Зеландия сошел с рельсов пассажирский поезд. В результате происшествия погибли по меньшей мере 6 человек, еще 16 получили травмы. Об этом сообщает Би-би-си.

Как пишет источник, причиной аварии мог стать сильный ветер и ехавший на встречу пассажирскому поезду грузовой состав: брезент от последнего задел первый поезд, тот начал резко тормозить и сошел с рельсов.

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“Раздался звук удара и нам на голову посыпалось стекло из разбившихся окон”, - говорят непосредственные участники происшествия.

Отмечается также, что сложные погодные условия мешают спасателям - они не могут добраться до места происшествия и оказать помощь пострадавшим.

Фото: EPA

По мосту длиной 18 километров ежедневно проезжает приблизительно 27 тыс автомобилей. В тот же день поезда перевозят по нему 21 тыс пассажиров.

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