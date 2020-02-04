Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В ЮАР выписали ордер на арест экс-президента - не явился на суд

В ЮАР выписали ордер на арест экс-президента - не явился на суд - Фото
Джейков Зума в суде (Фото: Michele Spatari/Pool/ЕРА)
04.02.2020, 16:56

Справка из больницы не помогла - судья не поверила, что врач настоящий

Суд в Южно-Африканской республике выписал ордер на арест бывшего президента Джейкоба Зумы после того, как он из-за болезни не явился на досудебное слушание по делу о коррупции. Об этом пишет Al Jazeera.

Адвокат Зумы предоставил выписку о болезни из военного госпиталя, но судья усомнилась в том, действительна ли она, поскольку там не было номера и информации о том, был ли врач сертифицирован и где. "Я даже не знаю, является ли он врачом. Нет никаких предположений, что он существует", - сказала она, прежде чем выдать ордер, однако дала ему срок для явки до 6 мая.

Зума предстает перед судом по 18 обвинениям в мошенничестве, рэкете и отмывании денег, связанных с сделкой с оружием на $2 млрд, заключенной с французской оборонной фирмой Thales в 1999 году, когда Зума был вице-президентом. Он отвергает обвинения как политически мотивированную охоту на ведьм.

По информации адвоката Зумы, он находится за границей для лечения, но где именно - неизвестно. Местные СМИ предполагают, что он находится на Кубе.

  • В феврале 2018 года правящая партия в ЮАР Африканский национальный конгресс (АНК) дала Джейкобу Зуме 48 часов на возможность уйти в отставку.
  • 15 февраля 2018 года Джейкоб Зума заявил о своей отставке в телеобращении к нации. Он занимал пост президента ЮАР с 2009 года. 

Читайте также: В ЮАР легализовали употребление и выращивание каннабиса

Еще по теме
Напишите нам
коррупция Джейкоб Зума суд юар
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 