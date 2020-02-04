В ЮАР выписали ордер на арест экс-президента - не явился на суд

Джейков Зума в суде (Фото: Michele Spatari/Pool/ЕРА)

Суд в Южно-Африканской республике выписал ордер на арест бывшего президента Джейкоба Зумы после того, как он из-за болезни не явился на досудебное слушание по делу о коррупции. Об этом пишет Al Jazeera.

Адвокат Зумы предоставил выписку о болезни из военного госпиталя, но судья усомнилась в том, действительна ли она, поскольку там не было номера и информации о том, был ли врач сертифицирован и где. "Я даже не знаю, является ли он врачом. Нет никаких предположений, что он существует", - сказала она, прежде чем выдать ордер, однако дала ему срок для явки до 6 мая.

Зума предстает перед судом по 18 обвинениям в мошенничестве, рэкете и отмывании денег, связанных с сделкой с оружием на $2 млрд, заключенной с французской оборонной фирмой Thales в 1999 году, когда Зума был вице-президентом. Он отвергает обвинения как политически мотивированную охоту на ведьм.

По информации адвоката Зумы, он находится за границей для лечения, но где именно - неизвестно. Местные СМИ предполагают, что он находится на Кубе.

В феврале 2018 года правящая партия в ЮАР Африканский национальный конгресс (АНК) дала Джейкобу Зуме 48 часов на возможность уйти в отставку.

15 февраля 2018 года занимал пост президента ЮАР с 2009 года. Джейкоб Зума заявил о своей отставке в телеобращении к нации. Он

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