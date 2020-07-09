В Южной Корее пропал мэр Сеула. Полиция ищет его при помощи собак и дронов

Пак Вон Сун ушел несколько часов назад из дома, оставив сообщение, похоже на завещание, его телефон выключен

Полиция пытается найти мэра Сеула Пака Вон Суна после заявления о его пропаже. Об этом сообщает Yonhap.

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Сегодня около пяти часов вечера по местному времени (11 утра по Киеву) дочь мэра Сеула рассказала полиции, что он покинул дом четыре или пять часов назад, оставив сообщение, похожее на завещание. Телефон мэра выключен.

Полиция ведет поиски Пака, используя дроны и служебных собак.

В городской администрации сообщили, что одна из запланированных на сегодня встреч мэра была отменена по "неизбежным обстоятельствам".

Пак Вон Сун был избран мэром Сеула в 2011 году, переизбирался на должность в 2014-м и 2018-м.

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Денис Юдин

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