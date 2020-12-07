В Южной Корее вход в правительственные здания будет контролировать искусственный интеллект

Вход в правительственные здания Южной Кореи будет контролировать новая система контроля, использующая искусственный интеллект, технология распознавание лиц и QR-коды. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Министерство внутренних дел и безопасности страны.

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Как отмечается, систему внедрят для повышения безопасности госслужащих и удобства посетителей, а также государственных служащих, Министерство. из Министерства внутренних дел и безопасности сообщили в понедельник.

Согласно сообщению, новая система регистрации будет протестирована в частях правительственного комплекса в центральном административном городе Сечжон, а затем распространена на другие госздания в Сеуле и других городах.

Сейчас чиновники должны предъявлять удостоверение личности, а при новой системе им нужно будет пройти только систему распознавания лиц.

Как отмечается, такая система, благодаря минимизации контактов с людьми, поможет предотвратить распространение инфекционных заболеваний, а даст возможность ввести различные услуги, такие как автоматическая проверка температуры тела.

Система QR-кодов сначала будет использоваться теми, кто перемещается через сад, расположенный на крыше правительственного комплекса Седжон.

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Наталия Медведева

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