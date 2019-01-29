Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
29.01.2019, 06:29

Вакарчук сказал, поддержит ли кого-то из кандидатов в президенты

Вакарчук сказал, поддержит ли кого-то из кандидатов в президенты - Фото
Святослав Вакарчук (фото - скриншот с видео).JPG

Музыкант Святослав Вакарчук считает, что выборы президента нельзя рассматривать отдельно от парламентских

Реклама
Реклама

Солист украинской музыкальной группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что не будет поддерживать кого-либо из кандидатов в президенты Украины и отвергает даже возможность таких переговоров. Об этом музыкант рассказал в эфире телеканала ZIK.

По его словам, когда заходит речь о большой цели и изменениях, то многое, что к этой цели приводит, становится возможным. 

Реклама

"Но я исключаю сам факт того, что из-за каких-то политических "лакомств", из-за персональных амбиций или дивидендов, я мог бы даже начинать разговор о поддержке или нет (кого-то из кандидатов в президенты - ред). Это не вопрос собственных интересов, не вопрос, что будет с тобой, или кому ты поможешь. На кону гораздо больше - судьба государства", - заявил он.

Вакарчук предупредил журналистов, политиков и избирателей, что нельзя искать "легких съем" и принимать "простые решения".

"Кстати, по моему мнению, выборы парламента нужно рассматривать в комплексе. Я не думаю, что выборы президента сегодня в Украине можно рассматривать отдельно от выборов парламента. Ты же не можешь на шахматной доске расставить отдельно черные квадраты, а отдельно белые. Представьте, что одни - это следствие президентских выборов, а другие - парламентских", - отметил Вакарчук.

Музыкант отметил, что последствия этих решений взаимосвязаны и потому нужно дать возможность избирателям сделать осознанный выбор, а потом его защитить "не только на избирательных участках и при пересчете голосов, а защитить политически".

"От этого тоже многое зависит. Не только новые люди в политике будут определять судьбу государства, но и возможность избирателя влиять на политику, политиков и их подотчетность людям", - добавил он.

Вчера, 28 января, лидер музыкальной группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук не будет баллотироваться в президенты в 2019 году. В заявлении Вакарчук сказал, что будет "вместе со своей командой" работать над тем, чтобы проевропейские силы победили, и чтобы привести во власть как можно больше молодых профессионалов.

Читайте также: Куда идет Святослав Вакарчук

Отправить:
Распечатать:
Теги: парламентские выборы, андрей садовый, Святослав Вакарчук, анатолий гриценко, выборы президента, океан эльзы, выборы 2019
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 