Вакарчук сказал, поддержит ли кого-то из кандидатов в президенты

Святослав Вакарчук (фото - скриншот с видео).JPG

Солист украинской музыкальной группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что не будет поддерживать кого-либо из кандидатов в президенты Украины и отвергает даже возможность таких переговоров. Об этом музыкант рассказал в эфире телеканала ZIK.

По его словам, когда заходит речь о большой цели и изменениях, то многое, что к этой цели приводит, становится возможным.

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"Но я исключаю сам факт того, что из-за каких-то политических "лакомств", из-за персональных амбиций или дивидендов, я мог бы даже начинать разговор о поддержке или нет (кого-то из кандидатов в президенты - ред). Это не вопрос собственных интересов, не вопрос, что будет с тобой, или кому ты поможешь. На кону гораздо больше - судьба государства", - заявил он.

Вакарчук предупредил журналистов, политиков и избирателей, что нельзя искать "легких съем" и принимать "простые решения".

"Кстати, по моему мнению, выборы парламента нужно рассматривать в комплексе. Я не думаю, что выборы президента сегодня в Украине можно рассматривать отдельно от выборов парламента. Ты же не можешь на шахматной доске расставить отдельно черные квадраты, а отдельно белые. Представьте, что одни - это следствие президентских выборов, а другие - парламентских", - отметил Вакарчук.

Музыкант отметил, что последствия этих решений взаимосвязаны и потому нужно дать возможность избирателям сделать осознанный выбор, а потом его защитить "не только на избирательных участках и при пересчете голосов, а защитить политически".

"От этого тоже многое зависит. Не только новые люди в политике будут определять судьбу государства, но и возможность избирателя влиять на политику, политиков и их подотчетность людям", - добавил он.

Вчера, 28 января, лидер музыкальной группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук не будет баллотироваться в президенты в 2019 году. В заявлении Вакарчук сказал, что будет "вместе со своей командой" работать над тем, чтобы проевропейские силы победили, и чтобы привести во власть как можно больше молодых профессионалов.

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