Ватикан провозгласит покровителем интернета подростка из Британии

Фото: vaticannews.va

Католическая церковь хочет канонизировать Карло Акутиса, который в 2006 году умер от лейкемии в возрасте 15 лет. Его также планируют провозгласить покровителем интернета, передает NBC News.

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По словам мамы Карло, парень был обычным подростком — любил футбол, видеоигры и программирование. Также он верил в Бога и поэтому часто помогал людям — разносил еду бедным, раздавал нуждающимся карманные деньги, заступался за одноклассников.

При жизни Акутис разработал первый онлайн-каталог евхаристических чудес мира — это каталог, который показывает случаи, когда во время литургии пресный хлеб и вино превращались в плоть человеческого тела и кровь.

Также подростку приписывают исцеление мальчика из Бразилии, который помолился с ним и после этого излечился от редкой болезни.

20 марта в Ватикане издали указ, в соответствии с которым верующие могут получать удаленное отпущение грехов в связи с пандемией коронавируса.