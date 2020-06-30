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Ватикан провозгласит покровителем интернета подростка из Британии

Ватикан провозгласит покровителем интернета подростка из Британии - Фото
Фото: vaticannews.va
30.06.2020, 13:41

Ватикан намерен причислить к лику святых британского подростка Карло Акутиса

Католическая церковь хочет канонизировать Карло Акутиса, который в 2006 году умер от лейкемии в возрасте 15 лет. Его также планируют провозгласить покровителем интернета, передает NBC News.

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По словам мамы Карло, парень был обычным подростком — любил футбол, видеоигры и программирование. Также он верил в Бога и поэтому часто помогал людям — разносил еду бедным, раздавал нуждающимся карманные деньги, заступался за одноклассников.

При жизни Акутис разработал первый онлайн-каталог евхаристических чудес мира — это каталог, который показывает случаи, когда во время литургии пресный хлеб и вино превращались в плоть человеческого тела и кровь.

 Также подростку приписывают исцеление мальчика из Бразилии, который помолился с ним и после этого излечился от редкой болезни.

Наталия Софиенко
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