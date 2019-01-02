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02.01.2019, 18:22

Ватикан запретил обсуждать секс-скандалы: епископы ушли в ретрит

Ватикан запретил обсуждать секс-скандалы: епископы ушли в ретрит - Фото
Папа римский Франциск (фото - facebook.com/vaticannews)

В преддверии съезда католического духовенства в Ватикане и запрета на обсуждение секс-скандалов, епископат США ушел на недельную молитву

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Католическое священноначалие США соберется на недельную молитву для "решения проблемы" с сексуальными домогательствами. Об этом пишет AP.

По словам организаторов так называемого "ретрита", они сконцентрируются не на политике, а на "духовной рефлексии".

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Как отмечает агентство, епископы объявили о ретрите как раз после того, как Associated Press опубликовало новость об запрете Ватикана на любые санкции и обсуждение проблемы секс-скандала американским епископатом.

Отмечается также, что ретрит станет своеобразной подготовкой к предстоящему съезду католического епископата в Ватикане для обсуждения кризиса в церкви.

По сообщениям СМИ, в одном только штате Иллинойс в растлении несовершеннолетних обвиняют по меньшей мере 500 священников, в то время как в Пенсильвании за 70 лет сотни священников совратили свыше тысячи детей.

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Теги: секс-скандал, католическая церковь, сексуальные домогательства, растление несовершеннолетних
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