Ватикан запретил обсуждать секс-скандалы: епископы ушли в ретрит

Католическое священноначалие США соберется на недельную молитву для "решения проблемы" с сексуальными домогательствами. Об этом пишет AP.
По словам организаторов так называемого "ретрита", они сконцентрируются не на политике, а на "духовной рефлексии".
Как отмечает агентство, епископы объявили о ретрите как раз после того, как Associated Press опубликовало новость об запрете Ватикана на любые санкции и обсуждение проблемы секс-скандала американским епископатом.
Отмечается также, что ретрит станет своеобразной подготовкой к предстоящему съезду католического епископата в Ватикане для обсуждения кризиса в церкви.
По сообщениям СМИ, в одном только штате Иллинойс в растлении несовершеннолетних обвиняют по меньшей мере 500 священников, в то время как в Пенсильвании за 70 лет сотни священников совратили свыше тысячи детей.
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