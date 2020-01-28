Вблизи Ямайки – мощное землетрясение, есть угроза цунами

Карта: The United States Geological Survey

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировано неподалеку Ямайки, предупреждают об угрозе цунами для всего Карибского бассейна. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что землетрясение произошло в 125 км к юго-западу от города Лусеа на северо-западном побережье Ямайки.

Эпицентр толчков находился на глубине 10 км.

Сообщений о разрушениях или жертвах пока не поступало.

В то же время Тихоокеанский центр предупреждения цунами Национальной службы погоды США объявил об угрозе для стран Карибского бассейна, а именно - для Ямайки, Белиза, Кубы, Гондураса, Мексики и Каймановых островов.

24 января на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр подземных толчков находился в городке Сивридже в провинции Элязыг. По состоянию на 27 января, сообщалось о 38 погибших и 104 пострадавших.

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