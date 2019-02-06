Великие страны не участвуют в бесконечных войнах - Трамп

Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп в своем обращении к американскому Конгрессу заявил, что пересмотрит подход к участию США в длительных военных конфликтах. Трансляция его выступления велась на сайте Белого дома.

"Великие страны не участвуют в бесконечных войнах", - заявил он, подчеркивая, что нужно пересмотреть военную доктрину США.

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Глава Белого дома напомнил, что "обещал новый подход (к войнам, - ред.), еще будучи кандидатом в президенты".

Трамп сказал, что Вашингтон продолжит внимательно следить за политикой Ирана, где, по его словам, скандируют "Смерть Америке!" и угрожают истреблением Израиля.

Также американский лидер подтвердил свою поддержку "народу Венесуэлы в его стремлении к завоеванию свободы".

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