Трамп пригрозил России и Китаю, что США выиграют гонку вооружений

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Если предложение Белого дома о новом соглашении по боевым ракетам средней и меньшей дальности не найдет ответного энтузиазма России, Китая и других игроков, США опередят потенциальных противников по части военных разработок и выиграют гонку вооружений. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в докладе Конгрессу.

По его словам, в то время как США "скрупулезно соблюдали договор, Россия постоянно его нарушала". По этой причине Вашингтон принял решение выйти из ДРСМД, сказал Трамп.

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Он выразил надежду, что мировые державы смогут найти общий язык для того, чтобы заключить осовремененный договор.

"Или, возможно, не сможем. Тогда мы значительно превзойдем и опередим всех остальных по уровню расходов на инновации и разработки", — заявил он.

Вслед за этим президент США сообщил, что сейчас в стране разрабатывается "новейшая система ПРО".

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней - от 1000 до 5500 км, и малой - от 500 до 1000 км дальности), заключенный США и СССР, на 32-м году существования, утверждает Вашингтон, оказался под угрозой из-за России. Она создала и развернула крылатые ракеты наземного базирования, поставив под угрозу безопасность объектов НАТО в Европе.

Россия отрицает обвинения.

1 февраля 2019 года Вашингтон вышел из ДРСМД. Россия также формально заявила о прекращении участие в договоре.