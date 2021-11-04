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Великобритания первой в мире одобрила таблетки от коронавируса

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2021, 17:37
Великобритания первой в мире одобрила таблетки от коронавируса - Фото
Фото: EPA

Великобритания первой в мире одобрила американский препарат от COVID-19 "Молнупиравир", который выпускается в виде таблеток и предназначен для лечения в домашних условиях. Об этом сообщает BBC.

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Препарат будут выписывать людям с легкой и средней степенью протекания коронавирусной болезни и как минимум с одним фактором риска развития осложнений: ожирение, пожилой возраст, диабет или сердечные заболевания.

Сначала "Молнупиравир" будут давать как вакцинированным, так и невакцинированным пациентам. Будет проведено национальное исследование для получения дополнительных данных об эффективности препарата.

Пока Великобритания согласилась закупить 480 000 курсов, первые поставки которых ожидаются в ноябре.

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид сказал, что "Молнупиравир" "изменил правила игры" для уязвимых людей с ослабленным иммунитетом.

"Сегодня исторический день для нашей страны, поскольку Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила противовирусное средство от Covid, которое можно принимать дома", – сказал министр.

"Молнупиравир" изначально был разработан американскими компаниями Merck, Sharp and Dohme (MSD) и Ridgeback Biotherapeutics для лечения гриппа. Однако клинические испытания показали его эффективности в борьбе с коронавирусом.

Испытание, проведенное на 775 пациентах, недавно заразившихся Covid, обнаружило, что 7,3% принимавших препарат были госпитализированы. В то же время, из тех, кто получал плацебо, госпитализированы были 14,1% пациентов. В группе, принимавшей "Молнупиравир", смертей не было зафиксировано. Вместе с тем восемь пациентов, которым давали плацебо, позже умерли от коронавируса. Результаты опубликованы в пресс-релизе и еще не прошли экспертную оценку.

  • Компания Merck была одним из первых инвесторов Moderna, инвестировав $50 млн в 2015 году и еще $125 млн в 2018 году.
  • В октябре 2021 года ВОЗ сообщила о планах обеспечить бедные страны тестами и лекарствами от коронавируса по низким ценам – $10 за курс для пациентов с легкими симптомами. Одним из включенных в курс препаратов будет "Молнупиравир".
  • Merck решила поделиться своей лицензией на "Молнупиравир". 



Вадим Ребрина
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Великобритания препарат коронавирус Merck Молнупиравир
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