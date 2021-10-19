ВОЗ хочет поставлять в бедные страны экспериментальные таблетки от COVID-19 – Reuters

Всемирная организация здравоохранения намерена обеспечить бедные страны тестами и лекарствами от коронавируса по низким ценам – $10 за курс для пациентов с легкими симптомами. Вероятно, одним из включенных в курс препаратов будет экспериментальный Молнупиравир, передает Reuters.

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Предполагается, что стоимость курса составит $10. Для сравнения, в США пятидневный курс сейчас стоит $700.

В черновом варианте программы прямо не упоминается Молнупиравир, но в документе сказано, что курс включает новые пероральные противовирусные препараты для пациентов с симптомами легкой и средней тяжести.

На данный момент Молнупиравир – единственная таблетка, которая показала положительные результаты в соответствующих исследованиях. ACT-A (инициатива по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19) сейчас ведет переговоры с фармацевтической компанией Merck о покупке препарата.

Исследование, проведенное Гарвардским университетом, показало, что Молнупиравир может стоить около $20, но при оптимизированном производстве цена может снизиться до $7,7.

Согласно документу, к концу ноября планируется заключить сделку по обеспечению поставок "перорального амбулаторного препарата", который, как предполагается, будет доступен с первого квартала следующего года. В течение 12 месяцев планируется закупить до 28 млн курсов лечения для пациентов, у которых болезнь протекает в легкой или умеренной форме.

СПРАВКА. Компания Merck провела исследование, в котором участвовали 775 человек, заразившихся COVID-19 в формах от легкой до умеренной степени тяжести. В рамках исследования часть пациентов принимали препарат Молнупиравир, и только 7,3% из них были госпитализированы в течение 30 дней после постановки диагноза. Часть пациентов получали плацебо – из них 14,1% были госпитализированы. Во время исследования ни один пациент, принимавший Молнупиравир, не умер, а среди принимавших плацебо было зафиксировано восемь летальных случаев.

По итогам визита президента Владимира Зеленского в США сообщалось, что МОЗ и компания Merck обсуждают возможные поставки Молнупиравира в Украину.

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Оксана Житнюк

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