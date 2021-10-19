ВОЗ хочет поставлять в бедные страны экспериментальные таблетки от COVID-19 – Reuters
Всемирная организация здравоохранения намерена обеспечить бедные страны тестами и лекарствами от коронавируса по низким ценам – $10 за курс для пациентов с легкими симптомами. Вероятно, одним из включенных в курс препаратов будет экспериментальный Молнупиравир, передает Reuters.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Предполагается, что стоимость курса составит $10. Для сравнения, в США пятидневный курс сейчас стоит $700.
В черновом варианте программы прямо не упоминается Молнупиравир, но в документе сказано, что курс включает новые пероральные противовирусные препараты для пациентов с симптомами легкой и средней тяжести.
На данный момент Молнупиравир – единственная таблетка, которая показала положительные результаты в соответствующих исследованиях. ACT-A (инициатива по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19) сейчас ведет переговоры с фармацевтической компанией Merck о покупке препарата.
Исследование, проведенное Гарвардским университетом, показало, что Молнупиравир может стоить около $20, но при оптимизированном производстве цена может снизиться до $7,7.
Согласно документу, к концу ноября планируется заключить сделку по обеспечению поставок "перорального амбулаторного препарата", который, как предполагается, будет доступен с первого квартала следующего года. В течение 12 месяцев планируется закупить до 28 млн курсов лечения для пациентов, у которых болезнь протекает в легкой или умеренной форме.
- По итогам визита президента Владимира Зеленского в США сообщалось, что МОЗ и компания Merck обсуждают возможные поставки Молнупиравира в Украину.
Читайте также: Коронавирус. Вакцинация снижает риск смерти от штамма дельта в 11 раз – CDC
Комментарии