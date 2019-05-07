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07.05.2019, 21:33

Великобритания примет участие в выборах в Европарламент

Великобритания примет участие в выборах в Европарламент - Фото
Brexit (фото - depositphotos.com) Фото: depositphotos.com

Министр по делам правительства заявил, что правительство постарается сделать отсрочку как можно короче

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Великобритания должна будет участвовать в европейских выборах, несмотря на надежды правительства, что к тому времени будет заключена сделка по Brexit. Об этом сообщил министр по делам правительства Дэвид Лидингтон, передает BBC.

Лидингтон сказал, что парламент не сможет завершить согласование плана по Brexit до даты, к которой Великобритания должна принять юридическое участие.

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Он заявил, что правительство постарается сделать отсрочку как можно короче.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта, но, поскольку ни одна сделка не была согласована парламентом, ЕС продлит срок до 31 октября.

Страна могла бы покинуть блок раньше, но если Великобритания не уйдет к 23 мая, она по закону обязана принять участие в общеевропейском голосовании и направить членов Европарламента в Брюссель.

Ранее сегодня президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что основной своей политической ошибкой считает невмешательство в дискуссию во время проведения референдума о выходе Великобритании из Европейского Союза. 

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Теги: brexit, Великобритания, европарламент
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