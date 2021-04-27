Британия впервые применила закон Магнитского: под санкции попали 14 россиян

Великобритания впервые использовала так называемый закон Магнитского и ввела санкции против 14 россиян, семьи южноафриканских бизнесменов Гупта и чиновников, обвиняемых в пособничестве центральноамериканским наркокартелям. Сообщение о санкциях опубликовано на сайте правительства страны.

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Закон дает правительству Великобритании право наказывать тех, кого оно обвиняет в причастности к наиболее серьезным нарушениям прав человека и коррупции. Их активы в Великобритании могут быть заморожены, а на посещение страны введен запрет.

"Коррупция оказывает разрушительное действие, поскольку замедляет развитие, истощает богатство более бедных стран и удерживает их народ в ловушке бедности. Она отравляет колодец демократии", – заявил глава МИД Британии Доминик Рааб.

Под санкции попали россияне, предположительно причастные к мошенничеству, раскрытому Магнитским: замруководителя управления по борьбе с налоговыми преступлениями Артем Кузнецов, совладельцы Универсального банка сбережений Дмитрий Клюев и Геннадий Плаксин, предприниматели Вячеслав Хлебников и Виктор Маркелов, гендиректор Гранд-актив Алексей Шешень, юристы Андрей Павлов и Юлия Майорова, следователи Павел Карпов, Станислав Гордиевский и Олег Уржумцев, руководители налоговых инспекций в Москве Елена Химина и супруги Владлен и Ольга Степановы.

Под санкции попали братья Аджай, Атула и Раджеш Гупта, и связанный с ними чиновник, которые использовали отношения с бывшим президентом ЮАР Джейкобом Зумой для получения прибыли и влияния на назначения. Также на трех чиновников из Гондураса, Никарагуа и Гватемалы санкции были наложены за содействие взяткам в поддержку крупного наркокартеля, а на гражданина Судана, известного под именем Аль-Кардинал, – за масштабную коррупцию, нанесшую серьезный вред финансовой системе Южного Судана.

СПРАВКА. Российский юрист Сергей Магнитский работал консультантом в фирме, которая оказывала услуги фонду Hermitage Capital. Он объявил, что вскрыл масштабные хищения из российского бюджета. В 2008 году Магнитского арестовали по обвинению в помощи уклонению от уплаты налогов. Он скончался в СИЗО "Матросская тишина". Условия его содержания правозащитники назвали пыточными.

В июле 2020 года Великобритания ввела санкции против 25 россиян, причастных к смерти Магнитского.

Денис Юдин

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