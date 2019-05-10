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10.05.2019, 20:47

Венесуэла открывает границы с Бразилией и Арубой

Венесуэла открывает границы с Бразилией и Арубой - Фото
Тарек Эль-Айссами (фото - EPA)

Граница с Колумбией пока останется закрытой, судя по сообщению правительства

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В Венесуэле приняли решение открыть свои границы с Бразилией и карибским островом Аруба, которые были закрыты с февраля. Об этом заявил вице-президент Венесуэлы по экономике Тарек Эль-Айссами, передает Reuters.

Правительство президента Николаса Мадуро закрыло эти границы в феврале, стремясь не допустить доставку гуманитарной помощи из США.

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"Мы хотим превратить эти территории в мирный пограничный регион, - сказал Эль-Айссами в телеобращении. - Мы получили заверения в том, что наш суверенитет будет соблюдаться и не будет вмешательства в вопросы, которые должны решаться венесуэльцами".

Эль-Айссами не упомянул морские и воздушные границы с другими близлежащими островами Кюрасао и Бонайре, а также сухопутную границу с соседней Колумбией, которые тоже были закрыты в феврале.

Не упоминая Колумбию, Эль-Айссами сказал, что другие границы будут оставаться закрытыми "до тех пор, пока не прекратятся проявления враждебности и агрессии".

Ранее сегодня сообщалось, что временный президент Венесуэлы Хуан Гуйадо не против военного вмешательства США  для разрешения кризиса в Венесуэле.

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Теги: Тарек Эль-Айссами, венесуэла
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